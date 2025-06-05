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Рютте: успехи России в производстве боеприпасов ошеломляют

РФ за три месяца производит столько же снарядов, сколько все страны НАТО за год.
Сергей Лебедев 2025-06-05 23:59:23
© Фото: Al Drago - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress

Россия достигла ошеломляющих успехов в производстве основных боеприпасов. В этом признался генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По его словам, наша страна за три месяца производит столько же снарядов, сколько все страны Североатлантического альянса за год, пишет RT.

«И это при том, что экономика России в 25 раз меньше экономик всех стран НАТО», - добавил он.

Ранее Рютте заявлял, что победа России в украинском конфликте подорвет авторитет НАТО. Его восстановление, по словам генсека блока, может обойтись западным странам в триллионы долларов.

Рютте уверен, что потери окажутся больше нынешних расходов на Украину. Поэтому он призвал увеличить оборонные расходы стран-членов альянса.

#снаряды #боеприпасы #НАТО #Марк Рютте
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