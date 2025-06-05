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Задержан редактор свердловского филиала URA.RU Денис Аллаяров

Адвоката редактора не пустили в здание.
Константин Денисов 2025-06-05 09:55:15
© Фото: Ирина Семенова, РИА Новости

Редактор свердловского филиала издания URA.RU Денис Аллаяров задержан в рамках расследования, которое проводит СК РФ.

Как сообщает портал, адвоката Аллаярова не пустили в здание.

Ранее сообщалось о том, что в редакции издания проходят обыски. Следователей интересуют источники криминальных новостей региона портала. На данный момент работа редакции из десяти человек полностью остановлена.

Как сообщают 66.ru и E1.ru, вместе с Аллаяровым задержан также журналист Сергей Бодров.

В марте сообщалось о задержании экс-сотрудника свердловской полиции, который, по предварительной информации, передавал сводки о происшествиях в регионе в URA.RU для публикации.

#Екатеринбург #Задержание #СК РФ
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