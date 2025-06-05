Свыше 120 тысяч человек остались без света после удара ВСУ в Херсонской области

Более 120 тысяч человек остались без воды и света после атаки ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

«В 23:10 в результате обстрела обесточена подстанция 150 кВ "Новотроицкое". Без света и воды остались 192 населенных пункта в 7 муниципальных округах – свыше 120 тысяч человек», – написал глава региона.

Повреждения зафиксированы в электросетях Генического, Новотроицкого, Ивановского, Великолепетихского, а также частично Горностаевского, Верхнерогачинского и Нижнесерогозского МО.

Социальные объекты в настоящий момент питаются от аварийных источников.

Массированная атака украинских беспилотников на Херсонскую область произошла накануне поздно вечером. ВСУ целенаправленно наносили удары по объектам энергоснабжения.