С 1 сентября в ЕГРН добавят данные о семье собственника жилья

С 1 сентября в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) будут добавлены сведения о членах семьи собственника помещения. Как сообщает Life.ru, об этом рассказал заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

По его словам, такие меры приняты для того, чтобы обезопасить покупателя недвижимости от возможного мошенничества со стороны продавца. Нередки случаи, когда покупатель узнает о каком-либо обременении уже после совершения сделки.

Теперь же объект покупки можно будет изучить всесторонне и получить более полную информацию, сказал Аксененко.

Ранее президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин в беседе со «Звездой» рассказал о подводных камнях, с которыми можно столкнуться при покупке жилья в рассрочку.