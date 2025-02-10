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Риелтор назвал подводные камни покупки квартиры в рассрочку

Специалист рассказал, что, покупая жилье в рассрочку, сначала вносится небольшой платеж, но через несколько месяцев необходимо выплачивать существенные суммы. И в этом случае необходимо хорошо рассчитать финансовые возможности.
Игнат Далакян 2025-02-10 17:45:16
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Покупка квартиры в рассрочку может нести за собой определенные риски. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин.

По его словам, большинство программ рассрочки предлагает небольшой платеж сейчас, а через несколько месяцев необходимо внести существенные суммы. И в этом случае нужно хорошо рассчитать свои финансовые возможности, поскольку многие люди предполагают, что в дальнейшем можно будет переоформить рассрочку на ипотеку под приемлемые ставки.

«Но ожидать, что рынок быстро придет к приемлемой рыночной ипотечной ставке, не приходится. Поэтому это риск для тех, кто рассчитывает не на уже имеющиеся накопленные средства, которые, допустим, на депозите, а на какие-то гипотетические возможности, которые появятся в связи с улучшением ситуации на рынке», - объяснил специалист.

Риелтор предупредил, что этого может и не случиться. В таком случае образуется некий «пузырь» из рассрочек, если произойдет массовое расторжение.

Кроме того, денежные средства от рассрочек не поступают на эскроу-счета застройщиков. Шурыгин отметил, что в этом случае у них появляется дополнительная финансовая нагрузка перед банками, на которую не рассчитаны большинство их финансовых моделей.

Ранее Банк России увидел риск дефолтов для россиян при покупке жилья в рассрочку. По мнению регулятора, такой способ приобретения недвижимости несет риски как для продавцов, так и для покупателей.

До этого эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко рассказала, что рассрочка фактически является кредитованием от банка или микрофинансовой организации. При этом в случае просрочки платежей также будут начисляться штрафы и пени.

#недвижимость #ипотека #наш эксклюзив #риски #жилье #рассрочка #покупка жилья #«пузырь рассрочки»
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