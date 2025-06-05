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Делегация армии КНР почтила память павших в Великой Отечественной войне в Амурской области

В целях дружеского визита представители китайских вооруженных сил посетили Белогорск и Благовещенск.
Константин Денисов 2025-06-05 07:01:23
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Делегация Народно-освободительной армии Китая прибыла в Амурскую область с дружеским визитом.

В первую очередь военнослужащие КНР почтили память погибших в годы Великой Отечественной. Они побывали в Белогорске и Благовещенске, где посетили местные мемориальные комплексы и возложили к ним цветы.

Визит делегации рассчитан на три дня. Его основная цель - развитие сотрудничества военных России и Китая, а также укрепление безопасности и стабильности в приграничных районах обоих государств.

Двадцать седьмого мая секретарь Совбеза Сергей Шойгу провел переговоры с секретарем ЦК Компартии КНР Чэнь Вэньцином.

#Китай #Амурская область #Великая Отечественная война (ВОВ)
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