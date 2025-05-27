Две страны - одна цель: как прошла встреча Шойгу с Чэнь Вэньцином в Москве

Совместная работа спецслужб России и Китая - одно из важнейших направлений сотрудничества Москвы и Пекина. Об этом секретарь Совбеза Сергей Шойгу заявил на переговорах с секретарем ЦК Компартии КНР Чэнь Вэньцином. Тринадцатая международная встреча по вопросам безопасности проходит в национальном центре «Россия».

Это мероприятие уже стало крупной площадкой в области международной безопасности, а сейчас, когда мир полон вызовов, такая встреча под председательством секретаря Совбеза Сергея Шойгу особенно актуальна.

Более 125 делегаций из более чем 100 стран глобального Юга и Востока, СНГ, ОДКБ, Евразийского экономического Союза, Шанхайской организации сотрудничества подтвердили свое участие. Но первый день, по большей части, посвящен контактам с китайской стороной. Делегацию из Поднебесной возглавляет секретарь политико-юридической комиссии Центрального комитета Коммунистической Партии Китая Чэнь Вэньцин. Он курирует китайские спецслужбы.

Первым делом Сергей Шойгу и Чэнь Вэньцин осматривают выставку современного российского вооружения, созданного по опыту СВО. Особое внимание кибернетической и информационной безопасности. Сергей Шойгу перед своим коллегой особо подчеркивает важность информационной безопасности.

«Пришло время, когда нам надо объединяться в наших усилиях по борьбе с информационной безопасностью. А значит, надо создавать совместные Центры информационной безопасности и надо проводить учения», - предложил Шойгу.

Следующая экспозиция посвящена преступлениям киевского режима. Больше всего времени Чэнь Вэньцин и Сергей Шойгу проводят у стенда, посвященного трагедии в Одессе в мае 2014 года.

«Это было самое страшное преступление в 2014 году, которое породило нашу поддержку Донбасса, откуда пошло движение Донбасса», - объяснил Шойгу.

Перед открытием тринадцатой Международной встречи российская и китайская делегации провели двухстороннюю консультацию по вопросам безопасности, юстиции и правопорядка. Подобные встречи проходят уже в десятый раз. Задача укрепить сотрудничество наших стран в области противодействия международному терроризму, транснациональной преступности и незаконному обороту наркотиков. Сергей Шойгу приветствовал своего коллегу словами о взаимоотношении двух стран.

«Не являются военно-политическим союзом российско-китайские отношения. Они превосходят форму межгосударственного взаимодействия. Связи между Россией и Китаем зрелые, имеют самодостаточную и самостоятельную ценность, обладают необходимой прочностью для противодействия давлению извне и не могут быть принесены в жертву политической конъюнктуре», - отметил секретарь Совбеза РФ.

Россия и Китай рассматриваю друг друга, как приоритетных партнеров, неизменно придерживаются принципов уважительного, равноправного и доверительного сотрудничества. Москва и Пекин оказывают решительную взаимную поддержку по ключевым для стран вопросам.

«Сотрудничество в нашем механизме является содержательным между нашими странами. Мы реагируем на любые вызовы. И сотрудничество развивается всесторонне. Мы вместе боремся против любых попыток нанесения ущерба суверенитету, безопасности и интересам развития. Вместе боремся против терроризма, сепаратизма, экстремизма, незаконного оборота наркотиков. Поддерживаем связи по масштабным и региональным вопросам», - заявил секретарь политико-юридической комиссии ЦК Компартии Китая Чэнь Вэньцин.

Пока проходит двусторонняя консультация, другие иностранные гости осматривают выставку российского оружия. Уже позже Сергей Шойгу вместе с гостями на Поклонной горе возложил цветы к Мемориалу памяти героев Великой Отечественной. Дань празднованию 80-летия Великой Победы. Тринадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, продлится еще три дня, до 29 мая.