NYT: Трамп считает Зеленского «плохим парнем»

Президент США Дональд Трамп считает, что глава киевского режима Владимир Зеленский - «плохой парень». Об этом сообщил New York Times (NYT).

«Трамп неоднократно говорил помощникам, что Зеленский - "плохой парень", который ставит мир на грань ядерной войны», - говорится в материале.

Уточняется, что американский лидер испытывает особую неприязнь к Зеленскому. В то же время он относится к президенту РФ Владимиру Путину с большим почтением. Кроме того, Трамп рассматривал возможность введения дополнительных санкций против России, но пока воздерживался от этого.

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп договорились оставаться на связи друг с другом.