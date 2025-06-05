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NYT: Трамп считает Зеленского «плохим парнем»

Президент США считает, что глава киевского режима ставит мир на грань ядерной войны.
Глеб Владовский 2025-06-05 05:34:14
© Фото: Jim LoScalzo, POOL, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп считает, что глава киевского режима Владимир Зеленский - «плохой парень». Об этом сообщил New York Times (NYT).

«Трамп неоднократно говорил помощникам, что Зеленский - "плохой парень", который ставит мир на грань ядерной войны», - говорится в материале.

Уточняется, что американский лидер испытывает особую неприязнь к Зеленскому. В то же время он относится к президенту РФ Владимиру Путину с большим почтением. Кроме того, Трамп рассматривал возможность введения дополнительных санкций против России, но пока воздерживался от этого.

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп договорились оставаться на связи друг с другом.

#в стране и мире #Украина #сша #Дональд Трамп #Владимир Зеленский
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