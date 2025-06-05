МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп заявил, что положил конец «Северному потоку-2»

Американский лидер добавил, что предпринятые им в первый срок шаги одобрил сменивший его Байден.
Глеб Владовский 2025-06-05 23:28:53
© Фото: The Swedish Coast Guard, XinHua, Globallookpress

Американский лидер Дональд Трамп признался, что приложил руку к тому, что газопровод «Северный поток-2» прекратил работу. Об этом он сказал на встрече с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

«Я положил конец "Северному потоку-2". Никто другой этого не сделал», - цитирует его слова 360.ru.

Американский лидер также отметил, что предпринятые им во время первого срока шаги одобрил сменивший его демократ Джо Байден. Кроме того, Трамп добавил, что тогда он пытался отговорить экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель покупать российский газ.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе со «Звездой» сказал, что заявление Мерца о том, что он не допустит запуска «Севернога потока - 2» было бездумным.

#в стране и мире #северный поток-2 #Германия #Дональд Трамп #Фридрих Мерц
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Рота БМПТ. Терминатор в бою
2
Патрон против дрона
3
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
4
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
5
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
6
Вьетнам. Оружие Победы
7
Северный десант
8
Высшая школа ПВО
9
Фрегаты 11356. Россия/Индия
10
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 