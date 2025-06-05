Трамп заявил, что положил конец «Северному потоку-2»

Американский лидер Дональд Трамп признался, что приложил руку к тому, что газопровод «Северный поток-2» прекратил работу. Об этом он сказал на встрече с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

«Я положил конец "Северному потоку-2". Никто другой этого не сделал», - цитирует его слова 360.ru.

Американский лидер также отметил, что предпринятые им во время первого срока шаги одобрил сменивший его демократ Джо Байден. Кроме того, Трамп добавил, что тогда он пытался отговорить экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель покупать российский газ.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе со «Звездой» сказал, что заявление Мерца о том, что он не допустит запуска «Севернога потока - 2» было бездумным.