Если руководство Германии считает, что в таком тяжелом для страны состоянии сумеет вытащить экономику, то оно ошибается. Заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца этому яркое свидетельство, сказал в беседе со «Звездой» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«В тот момент, когда происходит снижение цен на энергоресурсы, Европе становится легче дышать. Некоторые страны забывают о "зеленой" экономике, говорят о возвращении атомной энергетики, но это уже гораздо сложнее сделать», - отметил депутат.

Чепа добавил, что Мерц за столь недолгое время на посту сделал слишком много ошибок, и если так будет продолжаться, то он станет канцлером ФРГ с самым коротким временем работы.

«Мерц за свое короткое правление уже допустил огромное количество ошибок, и я думаю, что его срок будет короче, чем у предыдущего канцлера», - сказал он.

Политолог Павел Данилин в свою очередь считает, что во время правления Мерца «Северный поток» не будет запущен. Это в том числе и не в интересах Соединенных Штатов, которые снабжают газом Германию, и российский рынок для них является прямым конкурентом. А срок канцлерства Мерца, по мнению политолога, составит максимум 2 года.

«Мерц как проводник глобалистских структур, я напомню, он выходец с BlackRock, будет противодействовать запуску "Северного потока". Сложно сказать, какая будет продолжительность карьерной лестницы у Мерца, я полагаю что вряд ли больше 2-х лет. Скорее всего, противоречие между СГПГ и ХДС проявятся в это время», - сказал он в беседе со «Звездой».

Напомним, Фридрих Мерц заявил о том, что не допустит запуска газопровода «Северный поток - 2». Об этом он сказал на конференции с Владимиром Зеленским. Глава ФРГ повторил, что при поставках оружия на Украину больше нет ограничений на дальность его применения.