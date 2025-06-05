Экипаж «Громкого» уничтожил подлодку «врага» на учениях в Японском море

Экипаж корвета «Громкий» Тихоокеанского флота провел тактические учения в Японском море. Успешно уничтожены цели условного противника в воздухе - сбит беспилотник, на воде - безэкипажный катер, который остановили прицельным огнем из корабельных пулеметов и АК-74, а под водой - вражеская подлодка. Кроме того, моряки успешно потушили пожар в одном из отсеков судна.

Учения комплексные, командование проверяет экипаж в самых разных морских сценариях. С палубы «Громкого» поднимается вертолет Ка-27. С неба летчики морской авиации передают координаты подводной лодки. В ход идут пусковые установки комплекса «Пакет-НК».

Экипаж «Громкого» заметил надводную цель. По ней вели огонь из универсальной корабельной установки А-190 - за минуту пушка калибра 100 миллиметров делает до 80 выстрелов, а ее дальнобойность - больше 20 километров.

Вместе с этим подразделение противодиверсионной обороны уничтожило морские мины. Затем расчеты аварийных партий, поднятые по тревоге, в специальной экипировке заняли места, поскольку загорелся один из отсеков «Громкого».

Напомним, что корвет «Громкий» вошел в состав Тихоокеанского флота в декабре 2018 года, и по сей день остается одним из самых современных и вооруженных кораблей на Дальнем Востоке.

В январе этого года вместе с корветом «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» ТОФ ВМФ РФ «Громкий» провел первый контрольный выход в море в новом учебном году.