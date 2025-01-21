Корветы ТОФ отработали отражение атаки безэкипажных катеров и БПЛА

Корветы «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» Тихоокеанского флота ВМФ России провели первый в новом учебном году контрольный выход в море. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны РФ.

Моряки в заливе Петра Великого отработали взаимодействие в составе корабельной группы с выдачей целеуказания от вертолетов Ка-27м. Также они поупражнялись в отражении атак безэкипажных катеров и БПЛА.

Кроме того, танкер «Печенга» отработал пополнение запасов траверсным и кильватерными способами со сменой позиций кораблей охранения в назначенном районе.

Напомним, в минувшем декабре корабли Тихоокеанского флота вернулись во Владивосток после дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Отряд состоял из корветов «Громкий», «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и танкера «Печенга».

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.