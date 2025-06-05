Хинштейн назвал чрезвычайной ситуацию с коррупцией в Курской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн считает коррупцию одной из важнейших тем в регионе.

Сложившуюся в этом отношении ситуацию он назвал чрезвычайной. Такое заявление чиновник сделал во время заседания областной думы.

Хинштейн упомянул своего предшественника Алексея Смирнова, в настоящее время обвиняемого в мошенничестве.

«Ситуация в регионе, прямо скажем, чрезвычайная. Хотя бы потому, что на этой сцене сейчас должен был стоять другой человек, который сейчас не стоит, а сидит», - цитирует RT слова врио главы Курской области.

В прошлом месяце он уже затрагивал тему коррупции, отметив, что ее уровень в регионе достиг высшей должностной планки. При этом те, кто прежде привлекался к уголовной ответственности, не должны трудиться в структурах власти.