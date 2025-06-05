Европейские лидеры считают украинский конфликт «превентивным ударом» против России. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Он отметил, что провоенная политика Брюсселя ставит под угрозу будущее ЕС, пишет aif.ru.

«Согласно военной пропаганде Брюсселя, Россия может атаковать страны ЕС и даже НАТО, и только превентивный удар может остановить. В их головах украинский конфликт и есть превентивный удар», - сказал он.

Ранее Виктор Орбан заявлял, что распространившийся по Европе «военный психоз» должен закончиться. По его словам, у Украины нет шансов без Соединенных Штатов, но Брюссель продолжает придерживаться безнадежной военной стратегии.

По мнению венгерского руководителя, всем следовало поддержать американского президента Дональда Трампа, когда он предпринял первые попытки достичь мира, но этого не случилось.