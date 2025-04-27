Орбан призвал прекратить «военный психоз», охвативший Европу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что «военный психоз», распространившийся по Европе, должен закончиться. Своим мнением он поделился в соцсети X.

«Без Америки у Украины нет шансов - но Брюссель продолжает придерживаться безнадежной военной стратегии. Единственный путь вперед - это путь мира», - подчеркнул он.

По мнению Орбана, всем следовало поддержать президента США Дональда Трампа, когда он предпринял первые попытки достичь мира, но этого не случилось. Он отметил, что это лишь вопрос времени - когда другие страны будут вынуждены пойти по пути мира.

Ранее венгерский премьер-министр заявил, что Европа в скором времени может «развалиться на глазах», если в Брюсселе не сменится руководство и не придут к власти люди, которые укрепляют Европу, а не держатся за собственную власть.