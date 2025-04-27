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Орбан призвал прекратить «военный психоз», охвативший Европу

Он подчеркнул, что у Украины нет шансов без США и что единственный путь вперед - это «путь мира».
Анастасия Бобылева 2025-04-27 14:37:40
© Фото: © Philipp von Ditfurth dpa Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что «военный психоз», распространившийся по Европе, должен закончиться. Своим мнением он поделился в соцсети X.

«Без Америки у Украины нет шансов - но Брюссель продолжает придерживаться безнадежной военной стратегии. Единственный путь вперед - это путь мира», - подчеркнул он.

По мнению Орбана, всем следовало поддержать президента США Дональда Трампа, когда он предпринял первые попытки достичь мира, но этого не случилось. Он отметил, что это лишь вопрос времени - когда другие страны будут вынуждены пойти по пути мира.

Ранее венгерский премьер-министр заявил, что Европа в скором времени может «развалиться на глазах», если в Брюсселе не сменится руководство и не придут к власти люди, которые укрепляют Европу, а не держатся за собственную власть.

#в стране и мире #Украина #Европа #Венгрия #Виктор Орбан
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