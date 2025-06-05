При ударе ВСУ по Рыльску погибла женщина, еще шесть жителей пострадали

Украинские боевики вновь подвергли обстрелам Курскую область. Под удар попал город Рыльск. Согласно предварительной информации, погибла молодая женщина, еще шесть местных жителей пострадали. О произошедшем написал врио губернатора Александр Хинштейн.

«Украинские преступники нанесли удар по Рыльску. <...> По предварительным данным, к глубокому сожалению, в результате удара погибла 32-летняя женщина. Самые искренние соболезнования родным», - написал он в своем Telegram-канале.

Обстрелы боевиков ВСУ пришлись по многоквартирным домам и частному жилому сектору. Временно исполняющий обязанности главы Курской области уточнил, что несколько жилых домов получили повреждения, также ударная волна дошла до переулка улиц Розы Люксембург и Фрунзе, повреждено остекление неработающего хлебозавода.

Одна из шести пострадавших 83-летняя женщина находится в тяжелом состоянии, ей и другим оказывают необходимую медицинскую помощь. На месте происшествия работают оперативные службы.

Также сегодня Хинштейн заявил, что до сих пор нет информации о 570 жителях приграничной зоны Курской области.