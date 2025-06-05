МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

При ударе ВСУ по Рыльску погибла женщина, еще шесть жителей пострадали

Боевики Вооруженных сил Украины обстреляли многоквартирные и частные жилые дома в Рыльске Курской области, есть пострадавшие.
Дарина Криц 2025-06-05 18:30:23
© Фото: Hinshtein, Telegram

Украинские боевики вновь подвергли обстрелам Курскую область. Под удар попал город Рыльск. Согласно предварительной информации, погибла молодая женщина, еще шесть местных жителей пострадали. О произошедшем написал врио губернатора Александр Хинштейн.

«Украинские преступники нанесли удар по Рыльску. <...> По предварительным данным, к глубокому сожалению, в результате удара погибла 32-летняя женщина. Самые искренние соболезнования родным», - написал он в своем Telegram-канале.

Обстрелы боевиков ВСУ пришлись по многоквартирным домам и частному жилому сектору. Временно исполняющий обязанности главы Курской области уточнил, что несколько жилых домов получили повреждения, также ударная волна дошла до переулка улиц Розы Люксембург и Фрунзе, повреждено остекление неработающего хлебозавода.

Одна из шести пострадавших 83-летняя женщина находится в тяжелом состоянии, ей и другим оказывают необходимую медицинскую помощь. На месте происшествия работают оперативные службы.

Также сегодня Хинштейн заявил, что до сих пор нет информации о 570 жителях приграничной зоны Курской области.

#Курская область #Александр Хинштейн #обстрелы всу #удары всу #погибли люди
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Рота БМПТ. Терминатор в бою
2
Патрон против дрона
3
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
4
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
5
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
6
Вьетнам. Оружие Победы
7
Северный десант
8
Высшая школа ПВО
9
Фрегаты 11356. Россия/Индия
10
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 