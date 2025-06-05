МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Хинштейн: нет информации о 570 жителях курского приграничья

По данным врио губернатора региона, с Украины вернули более тысячи жителей курского приграничья.
Игнат Далакян 2025-06-05 11:02:11
© Фото: Мария Девахина, РИА Новости

О местонахождении 570 жителей курского приграничья нет сведений. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в отчете о результатах деятельности правительства области за 2024 год.

«К сожалению, пока нет точных данных, сведений по 576 нашим людям», - цитирует ТАСС врио главы региона.

Кроме того, Хинштейн сообщил, что с территории Украины возвращены более тысячи жителей приграничных районов Курской области.

«1 061 житель был возвращен с территории Украины», - сказал он.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов во время совещания по вопросам разминирования приграничных территорий сообщил, что в Курской области обезврежено 42 тысячи гектаров. По словам главы Минобороны РФ, удалось уничтожить около 443 тысяч взрывоопасных предметов.

#Курская область #Александр Хинштейн #курское приграничье
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженеры водной стихии
2
Рота БМПТ. Терминатор в бою
3
Патрон против дрона
4
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
5
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
6
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
7
Вьетнам. Оружие Победы
8
Северный десант
9
Высшая школа ПВО
10
Фрегаты 11356. Россия/Индия
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 