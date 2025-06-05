Хинштейн: нет информации о 570 жителях курского приграничья

О местонахождении 570 жителей курского приграничья нет сведений. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в отчете о результатах деятельности правительства области за 2024 год.

«К сожалению, пока нет точных данных, сведений по 576 нашим людям», - цитирует ТАСС врио главы региона.

Кроме того, Хинштейн сообщил, что с территории Украины возвращены более тысячи жителей приграничных районов Курской области.

«1 061 житель был возвращен с территории Украины», - сказал он.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов во время совещания по вопросам разминирования приграничных территорий сообщил, что в Курской области обезврежено 42 тысячи гектаров. По словам главы Минобороны РФ, удалось уничтожить около 443 тысяч взрывоопасных предметов.