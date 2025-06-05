Тишковец предупредил о надвигающейся на Москву жаре

Жители и гости российской столицы в ближайшие дни столкнутся с воздействием сильной жары, поскольку к выходным воздух прогреется до 32 градусов.

По информации ведущего эксперта центра «Фобос» Евгения Тишковца, в эти дни не стоит пренебрегать солнцезащитным кремом и головными уборами, пить прохладную воду. О грядущей жаре он рассказал aif.ru.

«Потепление действительно будет. Но не настолько, чтобы начал плавиться асфальт. Температура вырастет в конце недели до +28...+30 градусов. Вообще это нормально для данной части лета», - отметил Тишковец.

Такая погода продержится в Москве до понедельника, 9 июня. Но уже во вторник ожидается похолодание до климатической нормы - до +20...+25 градусов. Все это дает основания предполагать, что вторая декада июня будет умеренной и не особо жаркой, заявил эксперт центра «Фобос».

Прежде Тишковец сообщал, что в Москве можно считать открытым купальный сезон, так как температура воды в Москве-реке достигла 18 градусов тепла, что уже сопоставимо с температурой воды в Черном море на курортах Туапсе и Сочи.