Синоптик предрек открытие в Москве купального сезона в ближайшие выходные

Погода в столичном регионе позволит открыть купальный сезон уже в ближайшие выходные. Об этом в своем Telegram-канале сообщил синоптик Евгений Тишковец.

«Учитывая теплый прогноз погоды на ближайшие 5 суток, (ночи довольно теплые - не ниже +10...+15, а днем воздух будет прогреваться до +25...+30, в понедельник - впервые в сезоне температура воздуха станет выше +30), то в предстоящие выходные жителям столичного региона можно открывать купальный сезон», - написал Тишковец.

Метеоролог добавил, что температура воды в Москве-реке достигла +18 градусов, что на данный момент сопоставимо с температурой воды в Черном море на курортах Туапсе и Сочи.

Тем не менее Тишковец посоветовал пока не находиться в воде дольше 11 минут взрослым трех минут - детям. Также он попросил избегать купания при надвигающейся грозе. А ее вероятность в ближайшие выходные существует.

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