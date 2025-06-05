Более восьми тысяч человек приняли участие в акции Минобороны в Чите

В Читу прибыл агитационный поезд Минобороны России «Единство в памяти. Сила в подвиге!», объезжающий регионы страны. В мероприятиях акции приняли участие более 8 000 жителей и гостей Забайкальского края.

Железнодорожный состав на перроне встретили представители военного командования, региональных и городских властей, общественных организаций, а также военнослужащие и местные жители. Среди них - генерал-майор Иван Шканов, заместитель губернатора края Василий Войкин, народный артист РФ Андрей Соколов и митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий.

Участники возложили цветы к памятнику Защитникам Отечества, почтили память героев Великой Отечественной войны.

На торжественном мероприятии медалями Минобороны «За помощь и милосердие» вручили девяти представителям волонтерских и общественных организаций, оказывающим поддержку участникам СВО. Среди них Надежда Нечухаева, Тимур Базаров, Бабу-Доржи Амаголонов, Ирина Кушенкова, Анатолий Алмаев, Марина Снигирева, Валентина Бодагова, а также юнармейцы Евгений Пакулов и Андрей Черепанов.

В ряды «Юнармии» вступили 22 школьника, которые принесли клятву в торжественной обстановке и получили знаки и книжки юнармейцев. Кроме того, руководитель акции капитан 1-го ранга Сергей Собокарь вручил трем региональным юнармейским отрядам сертификаты о присвоении им имен Героев Российской Федерации майора Александра Васильева, капитана Егора Степашина и старшего лейтенанта Егора Секержитского.

Гости мероприятия осмотрели экспозиции тематических вагонов поезда, посвященные истории Победы, службе в армии, флоту, героям СВО и движения «Юнармия». Также были представлены образцы трофейной техники: бронетранспортеры M113 и бронеавтомобили Cougar, MaxxPro, Roshel Senator. В вагоне Главного управления кадров Минобороны «Служение Отечеству - мой выбор!» преподаватель Военного университета рассказал о героях из Читы и условиях поступления в военные вузы.

На привокзальной площади работала выставка картин Забайкальского краеведческого музея, прошли творческие выступления и дискуссионная площадка «Разговоры о важном» с участием старшего сержанта Вячеслава Бронникова и библиографа Аллы Крапивиной.

Агитпоезд за 75 дней преодолеет более 33 тысяч километров, посетив 75 населенных пунктов в 61 регионе России. Следующая остановка - Улан-Удэ, в Бурятии. Цель акции - продемонстрировать единство армии и общества, противостоять фальсификации истории и рассказать о современной службе в Вооруженных силах России.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.