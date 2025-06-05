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Акция «Единство в памяти. Сила в подвиге!» с агитпоездом прошла в Карымском

Агитационный поезд Минобороны России движется по Забайкальскому краю.
2025-06-05 16:07:10
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российское оборонное ведомство сообщает, что агитационный поезд МО РФ «Единство в памяти. Сила в подвиге!», курсирующий по регионам России, сделал остановку на железнодорожной станции в селе Карымское Забайкальского края.

Местных жителей ждал торжественный митинг, знакомство с трофеями из зоны спецоперации и даже возможность полетать на FPV-дроне. Пусть и виртуальном. 

На митинге к жителям и гостям с приветственными словами обратились руководитель акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!» капитан 1-го ранга Сергей Собокарь, заместитель главы Карымского района Олег Павлов и начальник штаба отделения Карымского района ВВПОД «Юнармия» Алена Селезнева.

В ходе торжественных мероприятий Сергей Собокарь вручил награды Министерства обороны РФ «За помощь и милосердие» активистам волонтерских организаций, оказывающим всестороннюю поддержку участникам специальной военной операции. В их числе член волонтерской группы «За жизнь» Ирина Мыльникова, а также индивидуальные предприниматели Галина Чернышева и Замин Акберов.

Также состоялась церемония вступления 14 девушек и парней в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». После принятия ими торжественной клятвы ребятам были вручены удостоверения и знаки отличия. Кроме того, юнармейскому отряду села Нарын Талача Забайкальского края вручен сертификат о присвоении имени героя специальной военной операции, кавалера ордена Мужества, рядового Александра Кольцова.

Участник специальной военной операции капитан Иван Сиротский пообщался с представителями молодого поколения в рамках развернутой молодежной дискуссионной площадки «Разговоры о важном».

В тематических вагонах все желающие смогли ознакомиться
с рассекреченными архивными документами военных лет, экспозициями родов и видов Вооруженных сил Российской Федерации, а также работами военных художников. Были продемонстрированы образцы вооружения времен Великой Отечественной войны и трофейное оружие и техника из зоны СВО.

В вагоне Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации «Служение Отечеству - мой выбор!» лекторы экспозиции, представители Военного университета имени князя Александра Невского, рассказали жителям села Карымское о высших учебных заведениях Минобороны России и преимуществах военного образования.

За время стоянки поезда мероприятия акции посетили более тысячи человек. Следующая остановка агитационно-пропагандистского поезда Министерства обороны Российской Федерации «Единство в памяти. Сила в подвиге!» запланирована в городе Чита.

Ранее сообщалось, что агитпоезд МО РФ прибыл в Могочу. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#забайкальский край #Железная дорога #агитпоезд #Карымское
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