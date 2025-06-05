Дело о теракте возбуждено по факту подрыва ж/д путей под Воронежем

Следственный комитет РФ возбудил дело о теракте по факту подрыва железнодорожных путей под Воронежем. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следователей, взрыв произошел непосредственно перед прохождением поезда и повредил ж/д полотно. Предварительно, пострадавших нет, нескольким составам пришлось остановиться.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт)», - говорится в сообщении.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства террористического акта Главному следственному управлению Следственного комитета России.

Напомним, ФСБ сообщило о подрыве железнодорожных путей в Воронежской области 5 июня прямо перед прохождением поезда. Машинисту удалось применить экстренное торможение, благодаря чему удалось избежать трагических последствий, указали в ведомстве.