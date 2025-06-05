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Из-за подрыва путей в Воронежской области задерживаются 26 поездов

На данный момент составы пускают только по одному пути.
Константин Денисов 2025-06-05 14:24:42
© Фото: NE.САХАР Telegram

Минимум 26 поездов дальнего следования задерживаются в пути из-за подрыва путей в Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Тех пассажиров, которые задерживаются на четыре часа и более, обеспечат питанием. 

В ФСБ России нашли все основания для возбуждения уголовного дела по статье «Терроризм».

Также в компании отметили, что на данный момент движение на перегоне Евдаково - Сагуны осуществляется только по одному пути. Специалисты делают все возможное для того, чтобы полностью восстановить второй.

Подрыв произошел 5 июня. В результате инцидента никто не пострадал благодаря тому, что машинист одного из поездов применил экстренное торможение и успел остановить состав.

 

#ФСБ #терроризм #Воронежская область #подрыв #инцидент #ОАО "РЖД"
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