Из-за подрыва путей в Воронежской области задерживаются 26 поездов

Минимум 26 поездов дальнего следования задерживаются в пути из-за подрыва путей в Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Тех пассажиров, которые задерживаются на четыре часа и более, обеспечат питанием.

В ФСБ России нашли все основания для возбуждения уголовного дела по статье «Терроризм».

Также в компании отметили, что на данный момент движение на перегоне Евдаково - Сагуны осуществляется только по одному пути. Специалисты делают все возможное для того, чтобы полностью восстановить второй.

Подрыв произошел 5 июня. В результате инцидента никто не пострадал благодаря тому, что машинист одного из поездов применил экстренное торможение и успел остановить состав.