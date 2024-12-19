Больше 100 килограммов гуманитарной помощи отправили воспитанникам Дома ребенка в Брянской области. Помогали собирать посылку сотрудники телеканала «Звезда». Малышам доставили теплые вещи, обувь, игрушки и средства личной гигиены. И такую помощь для ребят, оставшихся без родителей, собирают каждый месяц уже на протяжении семи лет.

«Есть дети, которые остались по каким-либо причинам без попечения родителей. И у них пока что нет другого дома, кроме нашего. Мы всячески стараемся найти этот новый дом. Пока они находятся у нас здесь в тепле, уюте и заботе. Есть и дети из семей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, которые временно здесь находятся», - рассказала Мария Ревенок, главный врач Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей Карачевского района.

Сейчас в Карачевском центре помощи больше 30 малышей. Со всего региона сюда принимают всех: от рождения и до семи лет. Специализируется Дом малютки на ребятах с задержками в развитии, пороками нервной, сердечно-сосудистой систем и опорно-двигательного аппарата.

Заботятся о детях здесь не только воспитатели. Работает целый штат психологов, логопедов и других специалистов, которые помогают подопечным развиваться. И успехи уже есть.

«Совсем недавно у Лени появилась значительная речевая активность. Он сейчас называет словами предметы и действия. Составляет фразы. Начал задавать вопросы, интересоваться, и мы очень рады этому достижению»,- поделилась логопед Наталья Шульдешова.

В этом центре есть специальная комната, которая предназначена для работы над психическим и эмоциональным состоянием ребенка. В ней малыши занимаются ежедневно. В первую очередь, здесь можно отдохнуть, снять напряжение. Также с помощью сенсорного оборудования здесь работают над развитием слуха и речи, над цветовосприятием и мелкой моторикой.

Чтобы поддержать воспитанников и тех, кто ежедневно помогает им, отдает свое тепло и заботу, в Брянскую область направили больше ста килограммов гуманитарного груза. В списке - все самое необходимое: теплые детские вещи разных размеров, бутылочки, химические средства, средства гигиены, обувь, теплые вещи, туалетная бумага.

Проект «Маленькая Россия» по возрасту не старше тех, кому помогает. Родился он около семи лет назад. Все началось с желания сотрудницы телеканала «Звезда» поддержать детей из Дома малютки в Вышнем Волочке. С тех пор Екатерина с помощью родных, коллег, друзей, бойцов и ветеранов СВО каждый месяц собирает такие посылки добра для ребят, оставшихся без родителей.

Екатерина исколесила уже много регионов и сейчас старается приезжать в приграничные, которые регулярно подвергаются атакам с украинской стороны. Например, в Брянскую область. А на следующий месяц в планах посетить Курскую область.

Чтобы у них все было, когда они вырастут, сотрудники Карачевского центра помощи детям делают главное - делятся своей заботой и простым человеческим теплом. Самое большое желание для всех взрослых здесь на каждый новый год, чтобы эти малыши снова обрели настоящую семью.

Ранее бойцы группировки «Север» доставили гуманитарный груз жителям Курской области. Местные жители поблагодарили российских военнослужащих за оказанную помощь.