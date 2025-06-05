ФСБ: ж/д путь в Воронежской области поврежден в результате подрыва

В Воронежской области поврежден железнодорожный путь в результате подрыва. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности.

«Сегодня утром в результате подрыва взрывного устройства непосредственно перед прохождением поезда был поврежден железнодорожный путь в Воронежской области», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что поездная бригада и машинист применили экстренное торможение, благодаря чему удалось избежать трагических последствий.

В ведомстве подчеркнули, что по первым признакам имеются все основания возбуждения уголовного дело о терроризме.

Сейчас специалисты устанавливают все детали произошедшего, осматривается место происшествия.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин доложил президенту РФ об итогах расследования терактов на ж/д в Курской и Брянской областях, которые были совершены 31 мая и 1 июня. В результате происшествий погибли семь человек, еще 113 пострадали.