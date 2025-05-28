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«Тор-М2» группировки «Восток» отследил и сбил дрон на высоте в 400 метров

Вражеский беспилотник удалось сбить по формуле «одна ракета - один дрон».
Павел Кольцов 2025-05-28 13:11:41
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» из состава группировки «Восток» отследил и уничтожил вражеский беспилотник на высоте около 400 метров, рассказал механик-водитель ЗРК «Тор-М2» с позывным Камень. Работа ведется прямо на ходу - система способна обнаруживать и поражать цели без остановки. Подробности - в репортаже нашего корреспондента Павла Кольцова.

Комплекс встал на боевое дежурство - его радиолокационная станция сканирует небо круговыми обзорами. Как только цель захвачена, «Тор» не промахивается. Расход - одна ракета, результат - уничтоженный дрон.

«Мы сразу три "птички" сбили подряд - они летели на очень малой высоте, около 400 метров, со скоростью 25-30 метров в секунду, а то и быстрее. Каждая даже самая маленькая цель - это для нас радость. Делаем небо чище», - рассказал механик-водитель ЗРК «Тор-М2» с позывным Камень.

Боевой расчет 57-й мотострелковой бригады накануне уже успешно отразил массированный налет ударных БПЛА. Противник все чаще пытается задействовать беспилотники, в том числе и в сторону Ростовской области. Однако в зоне ответственности «Тора» ни одна цель не проходит.

«Иногда за ночь по пять-шесть воздушных объектов. Все уничтожаем», - отметил командир подразделения ПВО.

Комплекс способен одновременно сопровождать до 50 целей, автоматически определять приоритетные и одновременно обстреливать четыре. Встроен в эшелонированную систему ПВО Южно-Донецкого направления, работающую круглосуточно.

«Очень надежная машина. Даже если летит одиночная "Баба-яга" - не проблема. Работаем ночью, в дождь, снег, туман, при любых условиях», - рассказал оператор ЗРК с позывным Гуф.

Машину бойцы назвали «Ястреб». В целях безопасности после каждой стрельбы расчет меняет огневую позицию и постоянно находится под маскировкой.

«Наши ЗРК - приоритетная цель для противника. Поэтому зенитчики все время наготове, при этом максимально скрытны», - отметил корреспондент Павел Кольцов.

Благодаря высокой мобильности «Тор-М2» не только прикрывает небо, но и обеспечивает защиту мотострелковых подразделений, которые продолжают продвижение по всей линии соприкосновения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ЗРК #Тор-М2 #дрон #ВСУ #восток
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