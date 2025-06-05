Президент России Владимир Путин поддержал продолжение контактов с Киевом на рабочем уровне, несмотря на превращение киевского режима в террористический, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что на вчерашнем совещании нашим министром иностранных дел была выражена точка зрения о том, что, несмотря на это, на рабочем уровне необходимо продолжать контакты. И эта точка зрения была поддержана главой государства», - сказал Песков журналистов.

В то же время пресс-секретарь Путина отметил, что Москва при переговорах обязательно будет учитывать тот факт, что киевский режим становится террористическим.

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