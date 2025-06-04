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В Кремле раскрыли, когда станут известны сроки третьего раунда переговоров РФ и Украины

Дмитрий Песков назвал факторы, от которых зависит продолжение диалога.
Константин Денисов 2025-06-04 13:07:11
© Фото: Pogiba Alexandra, news.ru, Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что дата следующего раунда переговоров с Украиной станет известна после изучения сторонами вариантов меморандума о перемирии друг друга.

«Очевидно, что какое-то время потребуется на то, чтобы рассмотреть те проекты меморандумов, которыми обменялись стороны», – сказал Песков.

Лишь после этого Москва и Киев приступят к согласованию даты следующего раунда переговоров.

Напомним, что второй раунд прошел 2 июня в Стамбуле. На нем стороны обменялись проектами меморандума о перемирии и договорились о дальнейшем обмене военнопленными.

Кроме того, Россия в одностороннем порядке вернет Украине шесть тысяч тел погибших боевиков. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, большинство из них опознаны и смогут быть похоронены близкими на родине.

#Россия #в стране и мире #Украина #переговоры #Дмитрий Песков
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