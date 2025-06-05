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Пленный: военнослужащие ВСУ отдают жизни за сумочки Елены Зеленской

Иван Черепко сообщил, что командиры ВСУ сидят в тылу и пьянствуют, в то время как их подчиненные расстаются с жизнями на передовой.
2025-06-05 11:43:51
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Попавший в российский плен военнослужащий ВСУ Иван Черепко рассказал, что в его подразделении боевики растеряли желание воевать. Видеозапись беседы с пленным предоставило Минобороны России. 

«Нет желания у военных ребят воевать, потому, что уже эта война надоела. Не знаешь, за что воюешь и за что жизнь отдаешь. Отдаем жизни за сумки Елены Зеленской», - подчеркнул Черепко. 

Иван Черепко добавил, что украинские командиры постоянно находятся где-то далеко в тылу - например, он сам их в глаза не видел. «Отдыхают, бухают, а здесь ребята гибнут пачками» - охарактеризовал их пленный. 

Кроме этого, он добавил, что беспредел ТЦК, которые ловят людей прямо на улице, потихоньку начал провоцировать ответ. «Ребята уже сами ловят их на улице и начинают бить», - сказал Черепко. При этом он посетовал, что те, кто служат в ТЦК и в военкоматах, носят форму и погоны, но при этом прячутся в тылу, а на гибель отправляют простых работяг. 

Ранее пленный по фамилии Набоков заявил, что в ВСУ не хватает людей. Он добавил, что раньше подготовка боевиков занимала 45 дней, а сейчас ее сократили до 30.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#ВСУ #спецоперация #елена зеленская #тцк #Иван Черепко
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