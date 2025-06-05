Попавший в российский плен военнослужащий ВСУ Иван Черепко рассказал, что в его подразделении боевики растеряли желание воевать. Видеозапись беседы с пленным предоставило Минобороны России.

«Нет желания у военных ребят воевать, потому, что уже эта война надоела. Не знаешь, за что воюешь и за что жизнь отдаешь. Отдаем жизни за сумки Елены Зеленской», - подчеркнул Черепко.

Иван Черепко добавил, что украинские командиры постоянно находятся где-то далеко в тылу - например, он сам их в глаза не видел. «Отдыхают, бухают, а здесь ребята гибнут пачками» - охарактеризовал их пленный.

Кроме этого, он добавил, что беспредел ТЦК, которые ловят людей прямо на улице, потихоньку начал провоцировать ответ. «Ребята уже сами ловят их на улице и начинают бить», - сказал Черепко. При этом он посетовал, что те, кто служат в ТЦК и в военкоматах, носят форму и погоны, но при этом прячутся в тылу, а на гибель отправляют простых работяг.

Ранее пленный по фамилии Набоков заявил, что в ВСУ не хватает людей. Он добавил, что раньше подготовка боевиков занимала 45 дней, а сейчас ее сократили до 30.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.