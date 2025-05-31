Корабли Балтфлота отработали борьбу с БПЛА и безэкипажными катерами

В ходе учений малые противолодочные корабли Балтийского флота отработали противодействие беспилотным катерам и воздушным беспилотникам. Кадры тренировки показала пресс-служба Балтфлота.

Кроме того, моряки провели практические стрельбы по морским и воздушным целям из 76,2-миллиметровых и 30-миллиметровых артиллерийских установок.

Для уничтожения опасных для судоходства «морских плавающих мин» моряки применили 30-миллиметровые автоматические установки АК-630. Дизельная подводная лодка выполнила торпедную стрельбу по надводной цели.

Позже военнослужащие отряда противодействия диверсионным силам и средствам противника осмотрели акваторию в районе пунктов базирования и провели профилактическое гранатометание.

В Балтийском море с 27 мая проходят плановые учения Балтийского флота с участием Северного флота и авиации ВКС, Московского и Ленинградского военных округов. Тренировка направлена на поддержание благоприятного оперативного режима, отработку действий сил флота по обороне пунктов базирования.

Более 20 кораблей, катеров и судов обеспечения, около 3 000 военных, порядка 25 самолетов и вертолетов, до 70 единиц техники участвуют в учениях.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.