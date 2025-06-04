Нидерланды выделят новый пакет помощи Киеву в размере 400 млн евро

Нидерланды выделят Украине новый пакет помощи в размере 400 миллионов евро. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны страны Рубен Брекелманс.

«Я объявляю о новом пакете помощи на 400 млн евро для обеспечения морской безопасности Украины», - цитирует его слова Reuters.

Уточняется, что новый пакет помощи направлен, прежде всего, на поддержку ВМС Украины в сфере усиления их возможностей в условиях сохраняющихся угроз в Черном море. По словам Брекелманса, Киеву передадут свыше 100 кораблей, в числе которых патрульные суда и транспортные лодки.

Ранее сообщалось, что в Амстердаме рассчитывают передать Киеву очередную партию истребителей-бомбардировщиков F-16 в 2025 году.