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Нидерланды выделят новый пакет помощи Киеву в размере 400 млн евро

Пакет включает в себя более 100 кораблей различного назначения, среди которых патрульные суда и транспортные лодки.
Глеб Владовский 2025-06-04 23:21:16
© Фото: Stefan Obermeier, httpimagebroker.com#search, Globallookpress

Нидерланды выделят Украине новый пакет помощи в размере 400 миллионов евро. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны страны Рубен Брекелманс.

«Я объявляю о новом пакете помощи на 400 млн евро для обеспечения морской безопасности Украины», - цитирует его слова Reuters.

Уточняется, что новый пакет помощи направлен, прежде всего, на поддержку ВМС Украины в сфере усиления их возможностей в условиях сохраняющихся угроз в Черном море. По словам Брекелманса, Киеву передадут свыше 100 кораблей, в числе которых патрульные суда и транспортные лодки.

Ранее сообщалось, что в Амстердаме рассчитывают передать Киеву очередную партию истребителей-бомбардировщиков F-16 в 2025 году.

#в стране и мире #ВМС Украины #нидерланды #Киевский режим #пакет помощи украине
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