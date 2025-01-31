Нидерланды передадут Киеву новую партию истребителей F-16 в 2025 году

Власти Нидерландов рассчитывают передать Киеву очередную партию истребителей-бомбардировщиков F-16 в 2025 году. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

«Ожидаем передачу очередной партии самолетов в 2025 году, продолжаем обучение пилотов, инженерного и технического состава», - сообщил он.

Отмечается, что на втором месте по приоритету у киевского режима стоят дроны.

Ранее сообщалось, что Нидерланды отправляли первую партию самолетов F-16 киевскому режиму. Точное число аппаратов не называлось.