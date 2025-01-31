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Нидерланды передадут Киеву новую партию истребителей F-16 в 2025 году

По словам главы украинского Минобороны, дроны являются вторыми по приоритету после самолетов.
Глеб Владовский 2025-01-31 20:42:54
© Фото: defense.gov

Власти Нидерландов рассчитывают передать Киеву очередную партию истребителей-бомбардировщиков F-16 в 2025 году. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

«Ожидаем передачу очередной партии самолетов в 2025 году, продолжаем обучение пилотов, инженерного и технического состава», - сообщил он.

Отмечается, что на втором месте по приоритету у киевского режима стоят дроны.

Ранее сообщалось, что Нидерланды отправляли первую партию самолетов F-16 киевскому режиму. Точное число аппаратов не называлось.

#в стране и мире #Украина #F-16 #нидерланды #Поставка вооружения Украине
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