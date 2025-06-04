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На Ямале из-за наводнения затопило почти 300 приусадебных участков

Нынешний паводок в регионе стал рекордным за последние 25 лет, а за сутки уровень реки Пяку-Пур поднялся на 10 метров.
Дарина Криц Светлана Лащ 2025-06-04 22:46:46
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На Ямале произошел сильнейший за четверть века паводок, под водой оказался практически целый город - Тарко-Сале, а на его улицах появилась рыба. За сутки уровень реки Пяку-Пур поднялся на 10 метров, достигнув рекордных 1015 сантиметров.

Вода зашла через промытый фундамент, который может обрушиться в любой момент, а результатом этого стали поплывшие гаражи и школы. За одну ночь число затопленных домов выросло вдвое. Дачные участки тоже оказались в центре паводка. В пункты временного пребывания (ПВР) вывезен 81 человек, включая детей.

Всю ночь в Тарко-Сале не прекращалась работа: спасатели возводили и укрепляли водозащитные насыпи, круглосуточно эвакуировали людей, используя лодки, так как машины не могут проехать по затопленным улицам. Не устояли ни дамба, ни мост. От прибывшей воды избавляются разными методами, и даже экскаватором лед разгребают.

В то же время начальник Управления по делам ГО и ЧС Пуровского района Владимир Пономарев предупредил, что надвигается вторая волна, вызванная обильным таянием снега.

В конце мая губернатор Тюменской области Александр Моор заявил о введении режима ЧС регионального уровня. Он уточнил, что это касается четырех населенных пунктов - деревень Тюлешов Бор, Заборка, Чернышева и села Пестово.

#в стране и мире #МЧС РФ #Затопление #ямал #Паводки #Тарко-Сале
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