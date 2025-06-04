Путин в беседе с Трампом назвал переговоры в Стамбуле полезными

Прошедшие в Стамбуле российско-украинские переговоры были полезными. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

«Наш президент подчеркнул, что в целом эти переговоры были полезными», - рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.

Он добавил, что президенты в ходе беседы не обсуждали тексты проектов меморандумов России и Украины.

Напомним, Владимир Путин отметил, что наша РФ не поддалась на провокации киевского режима.