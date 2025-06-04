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Путин в беседе с Трампом назвал переговоры в Стамбуле полезными

Президенты не обсуждали тексты проектов меморандумов России и Украины.
Сергей Лебедев 2025-06-04 21:44:04
© Фото: Alexander Kazakov, Kremlin Pool, Globallookpress

Прошедшие в Стамбуле российско-украинские переговоры были полезными. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

«Наш президент подчеркнул, что в целом эти переговоры были полезными», - рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.

Он добавил, что президенты в ходе беседы не обсуждали тексты проектов меморандумов России и Украины.

Напомним, Владимир Путин отметил, что наша РФ не поддалась на провокации киевского режима.

#Дональд Трамп #Турция #Владимир Путин #стамбул #Президент #телефонный разговор
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