Бундесвер: ВСУ получат дальнобойные системы через несколько недель

Киевский режим получит первые дальнобойные системы в течение нескольких недель. Об этом договорились главы минобороны ФРГ и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров.

«Системы вооружения быстро поступят в распоряжение украинских вооруженных сил - первые из них могут быть развернуты всего через несколько недель <...> никакой дополнительной подготовки не требуется», - говорится в заявлении бундесвера.

Накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил, что Берлин поддержит Киев в разработке собственных дальнобойных систем, пишет Life.

Позже в бундесвере подтвердили подписание соглашения о финансировании оружейного производства между Писториусом и Умеровым.

Напомним, ранее Мерц заявил, что Германия, Великобритания, Франция и США больше не ограничивают глубину ударов ВСУ по российской территории. Канцлер ФРГ добавил, что киевский режим отныне может наносить удары по военным объектам на территории нашей страны.

Слова Мерца вызвали недоумение среди его коллег по коалиции. Вице-канцлер Ларс Клингбайль и вовсе заявил, что нет никаких новых договоренностей, которые бы выходили за рамки того, что делало предыдущее правительство.