МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бундесвер: ВСУ получат дальнобойные системы через несколько недель

В минобороны Германии отметили, что значительное количество дальнобойных систем ВСУ получат в течение 2025 года.
Ян Брацкий 2025-05-29 00:46:01
© Фото: Hannes P Albert dpa Globallookpress

Киевский режим получит первые дальнобойные системы в течение нескольких недель. Об этом договорились главы минобороны ФРГ и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров.

«Системы вооружения быстро поступят в распоряжение украинских вооруженных сил - первые из них могут быть развернуты всего через несколько недель <...> никакой дополнительной подготовки не требуется», - говорится в заявлении бундесвера.

Накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил, что Берлин поддержит Киев в разработке собственных дальнобойных систем, пишет Life.

Позже в бундесвере подтвердили подписание соглашения о финансировании оружейного производства между Писториусом и Умеровым.

Напомним, ранее Мерц заявил, что Германия, Великобритания, Франция и США больше не ограничивают глубину ударов ВСУ по российской территории. Канцлер ФРГ добавил, что киевский режим отныне может наносить удары по военным объектам на территории нашей страны.

Слова Мерца вызвали недоумение среди его коллег по коалиции. Вице-канцлер Ларс Клингбайль и вовсе заявил, что нет никаких новых договоренностей, которые бы выходили за рамки того, что делало предыдущее правительство.

#Украина #Германия #бундесвер #писториус #дальнобойное оружие #умеров
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Патрон против дрона
2
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
3
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
4
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
5
Вьетнам. Оружие Победы
6
Северный десант
7
Высшая школа ПВО
8
Фрегаты 11356. Россия/Индия
9
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
10
Броневики СВО. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 