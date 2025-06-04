Лавров назвал встречу делегаций РФ и Украины в Стамбуле важной и полезной

Встреча делегаций России и Украины была важной и полезной. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на совещании президента РФ Владимира Путина с кабинетом министров.

«Процесс прямых переговоров, о чем вы предварительно условились в одной из последних бесед по телефону с Дональдом Трампом, он работает», - сказал министр иностранных дел России.

По словам Сергея Лаврова, оба раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле дали конкретные результаты. Глава МИД РФ указал на договоренности - обмен военнопленными, передачу больных и тяжелораненых, а также возвращение тел погибших.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что дата следующего раунда переговоров с Украиной будет известна после изучения сторонами вариантов меморандума о перемирии. По словам представителя Кремля, потребуется некоторое время, чтобы рассмотреть проекты документов.