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Лавров назвал встречу делегаций РФ и Украины в Стамбуле важной и полезной

По словам министра иностранных дел России, переговорный процесс работает.
Игнат Далакян 2025-06-04 16:44:25
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Встреча делегаций России и Украины была важной и полезной. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на совещании президента РФ Владимира Путина с кабинетом министров.

«Процесс прямых переговоров, о чем вы предварительно условились в одной из последних бесед по телефону с Дональдом Трампом, он работает», - сказал министр иностранных дел России.

По словам Сергея Лаврова, оба раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле дали конкретные результаты. Глава МИД РФ указал на договоренности - обмен военнопленными, передачу больных и тяжелораненых, а также возвращение тел погибших.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что дата следующего раунда переговоров с Украиной будет известна после изучения сторонами вариантов меморандума о перемирии. По словам представителя Кремля, потребуется некоторое время, чтобы рассмотреть проекты документов.

#в стране и мире #Сергей Лавров #переговоры #стамбул
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