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ВС РФ освободили Кондратовку в Сумской области и Редкодуб в ДНР

Кондратовку взяли под контроль подразделения группировки войск «Север», а Редкодуб - военнослужащие группировки войск «Запад».
2025-06-04 13:23:08
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает, что наши войска за сутки освободили два населенных пункта в зоне специальной военной операции. 

Один из них - Кондратовка в Сумской области. Ее взяли под контроль подразделения группировки войск «Север». При этом отмечено, что за сутки в зоне ответственности этой группировки враг потерял более 230 военнослужащих. Также он лишился двух танков, трех боевых бронированных машин, девяти автомобилей и пяти орудий полевой артиллерии. Помимо этого, уничтожена украинская радиолокационная станция. Два вражеских склада с боеприпасами взлетели на воздух. 

Другой населенный пункт - Редкодуб, который находится на территории Донецкой Народной Республики. Его освободили подразделения группировки войск «Запад».  

В российском оборонном ведомстве добавили, что в зоне ответственности «Запада» неприятель потерял до 220 боевиков, танк, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, три артиллерийских орудия. Еще противник недосчитался станций радиоэлектронной борьбы «Квертус» и «Анклав», а также пяти складов боеприпасов.

Ранее МО РФ показало кадры освобождения населенного пункта Новополь в ДНР. Для этого российским штурмовикам пришлось зачистить более 140 строений.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#ДНР #освобождение #спецоперация #сумская область #Редкодуб #Кондратовка
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