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«Конец бездумной помощи»: эксперт объяснил, почему США снова проигнорировали «Рамштайн»

Руководство Пентагона пропустит второе совещание по Украине подряд. Впервые Вашингтон не направил своих представителей в апреле.
Константин Денисов 2025-06-04 12:41:54
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Ведущий аналитик Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков в беседе со «Звездой» объяснил причины неявки США на совещание в формате «Рамштайн».

«Это как раз очень символичный жест, который означает, что США не рассматривают уже военно-техническую помощь Украины как свой приоритет. Плюс давние обещания Дональда Трампа положить конец, как он говорил, бездумной помощи Украине, которая велась при администрации Байдена. Но надо сказать, что и сам формат "Рамштайн" уже уходит», - сказал Ермаков.

Эксперт напомнил, что в прошлом году в Вашингтоне было на этот случай принято решение о том, что контроль и управление за оказанием содействия Украине, в том числе, по линии оказания военно-технической помощи возьмет на себя НАТО.

Одиннадцатого апреля состоялось первое заседание в формате «Рамштайн», на котором не было ни одного представителя США. 4 июня группа соберется вновь, однако ни глава Пентагона Пит Хегсет, ни кто либо из его заместителей снова не будут на ней присутствовать.

Эту группу создали в феврале 2022 года. В нее входит около 50 стран, которые регулярно встречаются, чтобы обсудить военные потребности Киева. Встречи в данном формате проходят примерно раз в два месяца. Так, ранее представители стран встречались 9 января в Германии, потом 12 февраля в Брюсселе. 

#Украина #сша #Трамп #рамштайн #наш эксклюзив
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