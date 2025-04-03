«Экипаж прощается»: Захарова об отсутствии главы Пентагона на «Рамштайне»

Москва прокомментировала первый пропуск главой Минобороны США Питом Хегсетом встречи контактной группы по предоставлению военной помощи Украине на заседании «Рамштайн».

«Экипаж прощается и желает хорошего полета», - написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Заседание запланировано на 11 апреля в Брюсселе, в этот раз председательствует Германия и Великобритания. Ожидается визит 50 представителей разных стран.

Отмечается, что глава Пентагона не будет присутствовать ни лично, ни по видеосвязи на этой встрече. Это первый случай, когда заседание пройдет без участия США. Также маловероятно, что вместо Хегсета поедет кто-либо еще.

Эту группу создали в феврале 2022 года. В нее входит около 50 стран, которые регулярно встречаются, чтобы обсудить военные потребности Киева. Встречи в данном формате проходят примерно раз в два месяца. Так, ранее представители стран встречались 9 января в Германии, потом 12 февраля в Брюсселе.