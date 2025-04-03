МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Экипаж прощается»: Захарова об отсутствии главы Пентагона на «Рамштайне»

Отмечается, что глава Пентагона не будет присутствовать ни лично, ни по видеосвязи на встрече в Брюсселе. Это первый случай, когда заседание пройдет без участия США.
Ирина Егорова 2025-04-03 01:40:57
© Фото: Artem PriakhinKeystone Press Agency, Global Look Press

Москва прокомментировала первый пропуск главой Минобороны США Питом Хегсетом встречи контактной группы по предоставлению военной помощи Украине на заседании «Рамштайн».

«Экипаж прощается и желает хорошего полета», - написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Заседание запланировано на 11 апреля в Брюсселе, в этот раз председательствует Германия и Великобритания. Ожидается визит 50 представителей разных стран.

Отмечается, что глава Пентагона не будет присутствовать ни лично, ни по видеосвязи на этой встрече. Это первый случай, когда заседание пройдет без участия США. Также маловероятно, что вместо Хегсета поедет кто-либо еще.

Эту группу создали в феврале 2022 года. В нее входит около 50 стран, которые регулярно встречаются, чтобы обсудить военные потребности Киева. Встречи в данном формате проходят примерно раз в два месяца. Так, ранее представители стран встречались 9 января в Германии, потом 12 февраля в Брюсселе.

#Киев #Мария Захарова #Пентагон #рамштайн #военная помощь #заседание #пропуск #Пит Хегсет
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
2
Броневики СВО. Часть 1
3
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
4
Ми-8. Полет в Магадан
5
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
6
СВО. Батальон штурма и разграждения
7
Пожарные в зоне СВО
8
Танковые двигатели. Дизельные
9
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
10
СВО. Инженерные войска
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 