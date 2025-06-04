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Похитители блогера уехали с Ярославского вокзала в Москве под конвоем полиции

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил «Звезде», что судьба Арега Щепихина остается неизвестной.
Анна Касаткина 2025-06-04 10:36:38
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Предполагаемые похитители блогера Арега Щепихина покинули Ярославский вокзал, где их ранее задержали сотрудники полиции. Часть из них уехала на «Мерседесе», в котором ранее увезли блогера, другие - в полицейской машине.

Где находится сам Щепихин, по-прежнему остается неизвестным, сообщил нашему телеканалу источник в правоохранительных органах.

Как пишет Life со ссылкой на телеграм-канал SHOT, мужчины, которые увезли блогера Щепихина с Ярославского вокзала в багажнике минувшей ночью, представились сотрудникам Росгвардии. В самой Росгвардии эту информацию никак не комментируют.

#Москва #похищение #наш эксклюзив #блогер #ярославский вокзал #Арег Щепихин
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