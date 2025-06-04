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В Подмосковье испытали наземный дрон с системой автоприцеливания

Наземные беспилотные платформы «Импульс» и «Стик» стали результатом союза военнослужащих и разработчиков.
Владислав Кустов 2025-06-04 12:57:28
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Подмосковье испытали наземный дрон «Импульс» с системой автоматического наведения на цель. Подробности - в репортаже нашего корреспондента Владислава Кустова.

Наземные беспилотные платформы, созданные в сотрудничестве научной роты МосВОКУ и частной инженерной компании, проходят проверку на территории Московской области. Легкий беспилотник «Стик» разработали как малозаметную разведывательную платформу. Он может незаметно подползти к технике противника, проверить ее на наличие взрывных устройств или проследить за перемещениями. За счет компактных габаритов легко проходит под машинами, а если закрепить на возвышенности, может использоваться и как наблюдательная точка.

Более тяжелая платформа - наземный дрон «Импульс», его испытания сейчас в центре внимания. Именно на него установлена система автоматического наведения на цель.

«Здесь у нас реализована система автоматического наведения на цель. Подгружаем карту, карта учитывает перепады высот, определяет местонахождение платформы - и простым нажатием на точку, которую нужно поразить, у нас происходит наведение, затем выстрел», - объясняет разработчик-испытатель Илья Давыдов.

На демонстрационном образце - страйкбольный АГС. Но главное - айти-начинка, позволяющая дрону точно позиционироваться и наводиться на цель. Оператор «Импульса» управляет платформой с пульта, где отображаются данные с камер и точное местоположение. Связь может быть как радиоканальной, так и через оптоволоконный кабель - на случай работы в условиях радиоэлектронной борьбы. Катушка с кабелем уже встроена в корпус машины.

«Я для этой платформы - просто пушинка. Человек семь она на себя может взять. А вообще заявленная грузоподъемность - не менее 500 килограммов. Если снять боевой модуль, можно использовать, например, для эвакуации раненых или подвоза боеприпасов», - рассказывает корреспондент Владислав Кустов.

Разработка этих беспилотных систем идет в рамках сотрудничества предпринимателей с научной ротой Московского высшего общевойскового командного училища. Работа курируется Главным управлением боевой подготовки и Военно-научным комитетом Сухопутных войск.

Есть у курсантов и собственные инициативы. Например, компактный противодроновый дробовик - дешевый, легкий, удобный для работы в ближнем бою. А один из самых амбициозных проектов - малый, юркий робот-сапер, способный в темноте подползти к бронетехнике противника и заложить мину. Некоторые из этих разработок уже опробованы в зоне СВО. Часть проходит подготовку к отправке на передовую.

Обучение управлению такими платформами занимает около двух недель - даже у тех бойцов, кто никогда раньше не работал с дронами. Это дает возможность быстро и эффективно наращивать боевой потенциал российских подразделений.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#беспилотник #дрон #наш эксклюзив #наземная платформа
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