Белгородские конструкторы разработали «насадки» для управляемого модуля «Кактус»

Совместно со специалистами Военно-инженерной академии и НИИ инженерных войск конструкторы из Белгородской области разработали несколько «насадок» для новой дистанционно управляемой платформы «Кактус».

Разработчики адаптировали модуль для дистанционной установки противотанковых мин, а также дистанционного разминирования. Теперь платформа при отстреле минных кассет выдерживает отдачу от импульса порядка 4-5 тонн. Кроме того, доработали шасси, установив специальные пружинные элементы, а также систему видеоуправления на нестандартных частотах.

«То есть ключевым вопросом здесь является наше программное обеспечение, которое разработано здесь. На базе процессора создан модуль управления всем функционалом этих тележек. Также здесь можно обеспечить любую навеску - от средств огневого поражения на базе пулемета до укладки мин, до транспортировки просто боеприпасов и продуктов питания», - рассказал разработчик дистанционно-управляемой платформы «Кактус» корреспонденту программы «Служу России» на телеканале «Звезда».

Сейчас по заданию начальника инженерных войск для «Кактуса» создают противоминный трал. Он не только обеспечит проход пехоте через минное поле, но и поможет при гуманитарном разминировании в населенных пунктах, например, от так называемых «лепестков».

«Основная проблематика - не создание самой платформы, а внедрение технических решений именно по увеличению дальности связи и управления, которое сейчас является проблемой особенно на линии боевого соприкосновения с противником», - отметил научный сотрудник Научно-исследовательского испытательного института Военно-инженерной академии им. Д.М. Карбышева.

Благодаря применению дрона-ретранслятора разработчики смогли увеличить дальность передачи сигнала на платформу до 3 км в условиях применения противником средств РЭБ. Впереди у «Кактуса» проверка боем.