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В «Кубке защитников Отечества» в Туле приняли участие более 300 ветеранов

В соревнованиях принимают участие ветераны специальной военной операции из 18 регионов Центрального федерального округа.
Тимур Шерзад 2025-06-04 11:03:52
© Фото: Фонд «Защитники Отечества» © Видео: Фонд «Защитники Отечества»

В Туле проходит «Кубок защитников Отечества», в котором принимают участие более 300 ветеранов спецоперации. Об этом сообщает фонд «Защитники Отечества».

«Турнир объединил более 300 ветеранов СВО из 18 регионов Центрального федерального округа. В программе: пулевая стрельба, стрельба из лука, настольный теннис, пауэрлифтинг, волейбол сидя», - говорится в сообщении. 

Помимо этого, первый раз в истории таких кубков идут состязания по спортивному метанию ножа, а также дисциплинам спорта для лиц с нарушением зрения - пауэрлифтингу и настольному теннису. 

«Думаю, что все команды приезжают сюда побеждать. Мы занимаемся второй год, у нас очень хорошие тренеры. И тоже приехали в Тулу, чтобы занять высокие места на пьедестале», - заявил участник соревнований из Белгородской области Дмитрий Прилухин.

Отмечено, что «Кубок защитников Отечества» в Туле проходит с 2 по 6 июня.

Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить доступность спорта для ветеранов спецоперации. Он поручил включить турниры «Кубка защитников Отечества» в планы общероссийских и региональных спортивных мероприятий.

#Спорт #Тула #ветераны #Кубок защитников Отечества
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