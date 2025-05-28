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Путин поручил обеспечить доступность спорта для ветеранов спецоперации

Президент поручил включить турниры Кубка Защитников Отечества в планы общероссийских и региональных спортивных мероприятий.
Владимир Рубанов 2025-05-28 20:35:14
© Фото: Telegram/FDS_sport © Видео: ТРК «Звезда»

В России нужно обеспечить самые широкие возможности, чтобы занятия спортом были доступны ветеранам специальной военной операции, которые возвращаются к мирной жизни иногда после тяжелых боевых ранений. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета по физкультуре и спорту.

«Знаю, многие из них не только регулярно занимаются спортом, но и стали членами национальных команд, участвуют в соревнованиях разного уровня. Вдохновляют своим мужеством, показывают пример другим», - сказал президент.

Глава государства напомнил, что уже поручил включить турниры Кубка Защитников Отечества в планы общероссийских и региональных спортивных мероприятий.

Будет правильно, чтобы в них участвовали и ветераны спецоперации и все, кто имеет статус участников боевых действий и ветеранов военной службы, сказал Путин.

Кроме того, глава государства поручил разработать Концепцию развития адаптивного спорта и физкультуры на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

#Спорт #ветераны #спецоперация #Владимир Путин #Кубок защитников Отечества #Адаптивный спорт
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