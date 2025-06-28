Лавров прилетел в Киргизию для участия в заседании СМИД ОДКБ

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Киргизию, где в ближайшие дни встретится с президентом страны Садыром Жапаровым и главой МИД Жээнбеком Кулубаевым. Кроме этого, он примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.

Известно, в аэропорту министра встретили замглавы МИД страны Алмаз Имангазиев и посол РФ в Киргизии Сергей Вакунов.

В ходе встреч с киргизской стороной будут рассмотрены вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях в контексте дальнейшего расширения многоплановых российско-киргизских связей.

Кроме этого, состоится обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, о путях развития евразийской интеграции.

До этого министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с коллегой из Киргизии генерал-майором Русланом Мукамбетовым. Стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего военного сотрудничества в порту Циндао (Китай).