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Лавров прилетел в Киргизию для участия в заседании СМИД ОДКБ

В аэропорту министра встретили замглавы МИД страны Алмаз Имангазиев и посол РФ в Киргизии Сергей Вакунов.
Дарья Ситникова 2025-06-28 21:00:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Киргизию, где в ближайшие дни встретится с президентом страны Садыром Жапаровым и главой МИД Жээнбеком Кулубаевым. Кроме этого, он примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.

Известно, в аэропорту министра встретили замглавы МИД страны Алмаз Имангазиев и посол РФ в Киргизии Сергей Вакунов.

В ходе встреч с киргизской стороной будут рассмотрены вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях в контексте дальнейшего расширения многоплановых российско-киргизских связей.

Кроме этого, состоится обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, о путях развития евразийской интеграции.

До этого министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с коллегой из Киргизии генерал-майором Русланом Мукамбетовым. Стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего военного сотрудничества в порту Циндао (Китай).

#Лавров #МИД РФ #киргизия #Садыр Жапаров #СМИД ОДКБ #Жээнбек Кулубаев
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