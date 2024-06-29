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Путин поздравил кораблестроителей с профессиональным праздником

Президент отметил, что судостроение является одной из ключевых и приоритетных отраслей экономики.
Сергей Лебедев 2024-06-29 00:31:51
© Фото: Mikhail Klimentyev Kremlin Pool Global Look Press

Российский президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с Днем кораблестроителя, который отмечается 29 июня. Глава государства пожелал здоровья, успехов и всего наилучшего.

Также российский лидер в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, отметил, что судостроение является одной из ключевых и приоритетных отраслей экономики и промышленности.

«Мощный производственный, интеллектуальный, кадровый потенциал наших верфей и конструкторских бюро позволяет создавать современные гражданские суда и боевые корабли», - заявил президент.

Владимир Путин добавил, что перед кораблестроителями стоят важные и стратегические задачи. Их деятельность способствует укреплению технологического и экономического суверенитета России.

Напомним, на днях глава государства провел в Кремле совещание по кораблестроению. На нем президент отметил, что российский флот пополняется новыми кораблями и оснащается современными видами оружия. По его словам, в этом году отечественные судостроители передадут Минобороны более 40 судов.

#Кремль #Владимир Путин #Президент #поздравление #День кораблестроителя
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