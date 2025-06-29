Законопроект сената США о санкциях против России навредит мировой экономике и развяжет торговую войну практически со всем миром, пишет The Washington Post.

Сенаторы Линдси Грэм* и Ричард Блюменталь предложили законопроект о новых санкциях против Москвы. Инициатива предусматривает введение таможенных пошлин до 500% против торговых партнеров России, закупающих у нее нефть, газ, уран и другие товары.

Обрыв экономических связей может затронуть многих участников глобальной торговли, пишет газета. Россия экспортирует уголь на Тайвань и в Южную Корею, а сжиженный природный газ - в Японию. Бразилия является третьим по величине покупателем российских нефтепродуктов. Энергоносители также поставляются в Китай, Индию, Турцию и ЕС.

США наложат пошлины в 500% на своих торговых партнеров, и это причинит стране немалый ущерб, говорится в статье. Кроме того, значительный вред будет нанесен импорту обогащенного урана, который Соединенные Штаты покупали в 2023 году у России больше, чем отправляли на экспорт.

«Таким образом, Америка наступает на свои же грабли назло президенту России Владимиру Путину», - пишет автор.

Ранее президент США Дональд Трамп допускал возможность введения «разрушительных санкций» против России из-за украинского конфликта. В то же время в американской администрации считают, что новые ограничения против Москвы закроют окно возможностей для переговоров.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росинфомониторингом