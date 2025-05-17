Трамп допустил введение «разрушительных» санкций против России

Если конфликт между Россией и Украиной не будет урегулирован, то Москву ждут «разрушительные санкции, заявил президент США Дональд Трамп.

«Я прибегну к этому, если придется … Санкции будут разрушительными для России. У них сейчас тяжелая ситуация в экономике, цена на нефть низкая»,— сказал он в интервью Fox News.

Однако глава Белого дома надеется на мирное разрешение ситуации по Украине. Также он выразил уверенность, что встречу с президентом России Владимиром Путиным получится спланировать.

Трамп ранее уже анонсировал возможность введения новых антироссийских ограничений исходя из ситуации с украинским вопросом. Так, он заявлял, что может подписать законопроект Грэма* о введении пошлины в размере 500% на товары из стран, которые закупают российские энергоресурсы. По его словам, это зависит от того, будет ли Россия действовать в направлении мира, но в США хотят мирного разрешения конфликта и надеются на заключение сделки между РФ и Украиной. Он аргументировал это тем, что Вашингтон исходит из желания спасти жизни людей и сохранить деньги, которые сейчас уходят на Украину.