Экстренные службы не обнаружили утечки газа у касс в ТЦ Владивостока

Пострадавшие сотрудники ТЦ во Владивостоке в удовлетворительном состоянии, восьмерых осматривают врачи, сообщили «Звезде» в экстренных службах. Никому из них не потребовалась госпитализация, на месте присутствуют медики - три бригады скорой помощи.
Отмечается, что в результате проверки утечки газа не было обнаружено. Ранее сотрудники жаловались на запах газа.
«Звено СПСЧ проверили помещения с газоанализатором, ничего не обнаружено. Звено ВГПСС проверили газоанализатором в районе касс, ничего не обнаружено», - сообщил источник.
Следующим этапом специалисты проверят холодильники супермаркета.
Напомним, ранее в местных пабликах города появились кадры, как сотрудников супермаркета в форменных футболках выносили на руках без сознания, другие жаловались на симптомы отправления. Сообщалось о запахе газа в здании.
Прокуратура проводит проверку случившегося.
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