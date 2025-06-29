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Экстренные службы не обнаружили утечки газа у касс в ТЦ Владивостока

Ранее сотрудников супермаркета выносили на руках без сознания, некоторые пострадавшие жаловались на симптомы отравления, сообщалось о запахе газа в помещении.
Лиза Губина 2025-06-29 08:48:52
© Фото: ТРК «Звезда»

Пострадавшие сотрудники ТЦ во Владивостоке в удовлетворительном состоянии, восьмерых осматривают врачи, сообщили «Звезде» в экстренных службах. Никому из них не потребовалась госпитализация, на месте присутствуют медики - три бригады скорой помощи.

Отмечается, что в результате проверки утечки газа не было обнаружено. Ранее сотрудники жаловались на запах газа.

«Звено СПСЧ проверили помещения с газоанализатором, ничего не обнаружено. Звено ВГПСС проверили газоанализатором в районе касс, ничего не обнаружено», - сообщил источник.

Следующим этапом специалисты проверят холодильники супермаркета.

Напомним, ранее в местных пабликах города появились кадры, как сотрудников супермаркета в форменных футболках выносили на руках без сознания, другие жаловались на симптомы отправления. Сообщалось о запахе газа в здании.

Прокуратура проводит проверку случившегося.

#Владивосток #наш эксклюзив #торговый центр #экстренные службы #запах газа
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