Сотрудников ТЦ во Владивостоке выносили на руках из-за утечки газа

Сотрудников и посетителей супермаркета в ТЦ во Владивостоке вывели на улицу с признаками отравления, некоторых - на руках без сознания. Согласно сообщениям местных пабликов, поступали жалобы на запах газа, возможна утечка.

На место прибыли медики и пожарные службы, сообщили в прокуратуре Приморского края. Ведомство проведет проверку случившегося, отмечает 360.ru.

«В настоящее время проводится медицинское обследование работников», - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram.

Предварительно, пострадали восемь человек.