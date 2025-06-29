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Сотрудников ТЦ во Владивостоке выносили на руках из-за утечки газа

Прокуратура проведет проверку, на место прибыли медики и спасатели.
Лиза Губина 2025-06-29 07:53:19
© Фото: Telegram/novosti_primorye25

Сотрудников и посетителей супермаркета в ТЦ во Владивостоке вывели на улицу с признаками отравления, некоторых - на руках без сознания. Согласно сообщениям местных пабликов, поступали жалобы на запах газа, возможна утечка.

На место прибыли медики и пожарные службы, сообщили в прокуратуре Приморского края. Ведомство проведет проверку случившегося, отмечает 360.ru.

«В настоящее время проводится медицинское обследование работников», - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram.

Предварительно, пострадали восемь человек.

 

#в стране и мире #Приморский край #Владивосток #Прокуратура #утечка газа #торговый центр
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